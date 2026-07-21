Доктор Мясников раскрыл простой секрет сохранения молодости

Доктор Мясников заявил, что люди стареют в голове

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников раскрыл простой секрет сохранения молодости. Его слова приводит НСН.

«Мой личный секрет поддержания молодости — просто быть молодым. Мы стареем в голове. Главное — сохранять ребенка в душе, понимать, что возраста нет», — заявил врач. По его словам, для сохранения молодости нужно не заморачиваться и просто жить, а также «быть ответственным за себя, за семью, за страну, за друзей».

Кроме того, по мнению Мясникова, не следует «сидеть спокойно» больше 30 минут. При этом врач призвал довольствоваться тем, что есть в жизни, даже если этого не много.

Ранее Мясников назвал главную причину рака и инфаркта в молодом возрасте. Он отметил, что у молодежи начали чаще выявлять рак груди и кишечника.