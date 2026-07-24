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Забота о себе
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14:28, 24 июля 2026Забота о себе

Кардиолог назвал лучший продукт для профилактики сердечного приступа

Кардиолог Рохас: Оливковое масло снижает риск возникновения сердечного приступа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Taras Grebinets / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что если скорректировать рацион, то можно снизить риск сердечного приступа. Лучший продукт для профилактики он назвал в разговоре с изданием Deia.

По словам Рохаса, уменьшить риск инфаркта помогает оливковое масло первого холодного отжима. Этот продукт снижает уровень воспаления и окислительного стресса в организме, а также улучшает функцию эндотелия — слоя клеток, выстилающего сосуды. В результате образование опасных холестериновых бляшек существенно затрудняется, пояснил кардиолог.

Доктор добавил, что оливковое масло также снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, и других сердечно-сосудистых патологий.

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Рохас отметил, что суточная норма оливкового масла совсем небольшая. Кардиолог заверил, что достаточно съедать всего около половины ложки. Он уточнил, что масло лучше есть без термической обработки, например, в качестве заправки для салатов.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал о самых полезных летних завтраках. После пробуждения он посоветовал употреблять легкие и сбалансированные блюда.

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