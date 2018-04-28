В США рассказали о «русской ДНК» у F-35

Американские малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеют «русскую ДНК», полагает Task & Purpose.

«Хотя Як-141 "Вольный стиль" технически не может считаться предшественником F-35, но у JSF (программа Joint Strike Fighter по замене американских и других западных истребителей на F-35 — прим. «Ленты.ру»), похоже, есть хоть какая-то русская ДНК, касающаяся дизайна двигателя, и как только F-35 появился в США, Як-141 умер в России», — пишет американское издание.

Task & Purpose отмечает, что дизайн у F-35 и Як-141 отличается, в частности, по способу стабилизации и аэродинамическому профилю. «Но почти наверняка данные, собранные из старого советского проекта СВВП (самолета вертикального взлета и посадки — прим. «Ленты.ру»), использовались при разработке варианта СВВП F-35 Joint Strike Fighter. И это означает, что хотя бы частью своего существования F-35 обязан программе вооружений советской эпохи», — пишет издание.

В 1991-1997 годах (по другим данным — 1995-1997 годы), когда Lockheed Martin (или до 1995 года — только Lockheed) и ОКБ Яковлева активно сотрудничали, американская компания получила доступ к техническим документам и опытным образцам Як-141, пишет Task & Purpose. На подобное партнерство российское предприятие согласилось с разрешения правительства, из-за отсутствия заказов на самолет. После сотрудничества Lockheed Martin изменила концепцию истребителя в JSF с X-35 на F-35.

«Lockheed, скорее всего, не имел каких-либо намерений помочь экспорту Як-141; разумнее предположить, что соглашение было прикрытием для закупки испытательных данных по программе Як-141, в том числе наиболее важных данных СВВП, полученных за годы тестирования и разработки», — пишет издание.

В июле 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил о планах по «созданию перспективного самолета укороченного взлета и посадки, возможно, вертикального взлета и посадки», который станет развитием прекращенной «яковской» линии.

Материалы по теме Русская смерть Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

Сверхзвуковой самолет вертикального взлета и посадки Як-141 (Freestyle по классификации НАТО), оснащенный радаром, ракетами средней дальности «воздух-воздух», противокорабельными и противорадиолокационными ракетами, предназначался для оснащения авианесущих крейсеров проекта 1143 (к ним относится единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов»), имеющих укороченную, по сравнению с классическими авианосцами, взлетно-посадочную полосу. Самолет разрабатывался с середины 1970-х и впервые полетел в 1987 году. Было создано четыре опытных образца Як-141, один из них (из-за ошибки летчика) в октябре 1991 года разбился о палубу авианосца «Адмирал Горшков». Данный образец вместе с другим, предположительно, разобрали на запчасти. Два других самолета перешли в музей. После распада СССР и отсутствия интереса военных Як-141 предлагался для покупки, в частности, Индии и Китаю.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Именно F-35B больше всего напоминает Як-141. В Индии F-35 может вытеснить российский Cу-57.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!