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В провале Су-57 обвинили F-35

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Информация о незаинтересованности Индии в реализации совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, является вбросом, организованным американскими корпорациями, сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Вбросы о незаинтересованности Индии в проекте создания истребителя пятого поколения FGFA вместе с Россией можно расценивать как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских авиакорпораций — Lockheed Martin и Boeing», — сказал эксперт.

Коротченко отметил, что «сегодня идет целенаправленная кампания против российско-индийского военно-технического сотрудничества, учитывая, что США активно продвигают новейшие версии своих боевых самолетов на индийский рынок» и планируют в дальнейшем поставлять в Индию истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57. Ранее сообщалось, что сворачивание программы FGFA может угрожать заявленным планам серийного выпуска российского истребителя пятого поколения.

В апреле 2018 года авторитетное издание Janes со ссылкой на официальных индийских лиц (советника по национальной безопасности Аджита Довала и министра обороны Санджайте Митру) сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA. Издание также отметило, что индийская сторона уведомила об этом российскую.

Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали «Сухой» с российской стороны и Hindustan Aeronautics с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.

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