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Минобороны показало попавшую в Россию боеголовку «Томагавка»

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tvzvezda.ru

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге Минобороны РФ, посвященном ситуации в Сирии, показал боевую часть «Томагавка», сообщает телеканал «Звезда». Элемент американской крылатой ракеты был передан Москве ближневосточной республикой после ее бомбардировок западными странами.

«Часть ракет не достигла объектов поражения по всей видимости из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву. Боевую часть этого "Томагавка" вы можете наблюдать на слайде», — заявил генерал.

Он добавил, что сейчас их исследуют наши специалисты. «Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения», — сообщил Рудской.

Генерал отметил, что удивлен выбором целей со стороны США и союзников. Если бы на объектах были отравляющие вещества, погибли бы десятки тысяч людей, пояснил он.

США, Великобритания и Франция ночью 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 до 05:10 по московскому времени военные этих стран выпустили 105 ракет (103 по заявлениям российской стороны).

США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают, что 71 из 103 ракет сбиты сирийскими системами ПВО. В частности, на брифинге Рудской подчеркнул, что сирийской ПВО были уничтожены 46 крылатых ракет США и союзников в пяти районах перехвата, три из них западнее Дамаска, еще две — восточнее.

По данным источника ТАСС в сирийском военном ведомстве, Дамаск передал России две неразорвавшиеся крылатые ракеты. По информации «Интерфакса», Сирия передала Москве и другие боеприпасы западной коалиции, которые также изучат российские специалисты.

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