Наука и техника
 
Последние новости
Кремль отреагировал на смену власти в Армении
В России произошел масштабный сбой YouTube
В Москве нашли учителей с зарплатой в 120 тысяч рублей  
Британка потеряла более 40 килограммов и ужаснулась обвисшей коже
Кремль открестился от триллионов ради «решительного прорыва»
Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель
Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры
Уткина раскритиковали за сравнение чеченских футболистов с баранами
Украина объявила России речную блокаду
Новости партнеров

В США выразили безразличие к поставкам С-300 в Сирию

Перейти в «Мою Ленту»

Поставка зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии вряд ли сможет остановить удар американской крылатой ракеты, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

Российские С-300 предназначены для перехвата ракет средней и большой дальности, тогда как американские «Томагавки» и другие крылатые ракеты, отмечает эксперт, «летают на чрезвычайно малых высотах, их чрезвычайно сложно обнаружить, отслеживать и перехватывать, за исключением очень коротких расстояний, из-за кривизны Земли и таких ландшафтов, как холмы, горы и долины».

Повысить чувствительность наземных радаров можно было при помощи самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, однако, полагает Маджумдар, Россия вряд ли передаст Сирии такую машину.

«Даже если бы Москва приступила к доставкам системы С-300 режиму [президента Сирии Башара] Асада, российское оружие вряд ли сможет остановить американский удар крылатой ракетой», — заключает эксперт.

По информации газеты «Коммерсантъ», Россия в ближайшее время на безвозмездной основе может поставить С-300 в Сирию. Издание The Drive не исключает, что данные зенитно-ракетные комплексы уже поставлены ближневосточной стране. Дамаск просил С-300 у Москвы еще в 2010 году, но последняя отказала в поставках.

Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Целью атаки были названы объекты, которые, предположительно, имели отношение к производству и хранению в республике химического оружия. Россия не согласилась с оценкой эффективности удара, представленной западными странами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Would Russia Really Sell to Syria the S-300 Air Defense System? (And Why It Might Not Matter)
С-300 нацелились на Сирию
Russia Put Up A Smoke Screen To Hide Delivery of S-300 SAMs To Syria According To Claim
В США парад Победы назвали демонстрацией ботов
Все российские подлодки уместили на одной картинке
США похвалили Россию за экономию на защите авиабазы в Сирии
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0323 апреля

Русский могильщик

Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
11:11Сегодня

«Роскосмос» пренебрежет Россией ради Анголы и Египта

04:01Сегодня

Подготовка Су-57 к параду попала на видео

07:02Сегодня

В США парад Победы назвали демонстрацией ботов

Наука и техника00:04 9 апреля

Опять мимо

Система нагревания табака опасна для человека
07:0019 апреля

В Солнечной системе нашли погибшую планету

17:4123 апреля

Все российские подлодки уместили на одной картинке

00:25Сегодня

В России рассказали о ненужности России в космосе

Наука и техника11:0718 апреля

Первому ученому приготовиться

Зачем в России создают лаборатории виртуальной реальности
14:4523 апреля

США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости

15:5617 апреля

Химики МГУ свернули двумерный теллурид кадмия в нанотрубки

13:5023 апреля

Признанный убогим «Адмирал Кузнецов» отправлен на ремонт

Россия
«Девственность — это сокровище, зачем его терять?»
Почему россияне отказываются от секса до брака
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
«Многие пожалели о своем решении»
Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
Россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия
В России изменят экзамен по вождению
Многодетные семьи недосчитались льгот
Губернатор призвал запретить могильные оградки ради хороших дорог
Все материалы
Мир
Игры патриотов
Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
Британцы прояснили ситуацию с визами для россиян
Стало известно о желании Трампа лично общаться с Путиным
В США полицейские обнажили чернокожую нарушительницу
Американские самолеты разведали обстановку вблизи российских баз в Сирии
Арабы в масках устроили свадебную стрельбу в Израиле
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
Все материалы
Бывший СССР
Теперь заживут
Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна
Украина объявила России речную блокаду
Не договорились
В Армении назревает революция. Полиция идет в наступление
Порошенко разрешил украинцам посещать храмы Московского патриархата
Правительство Армении отправлено в отставку
На Украине задержали доверенное лицо Путина
Президентский отжим
Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы
Все материалы
Экономика
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
Андрей Романенко«Страх — основное, что мешает начать крупное дело»
Основатель компании «Эвотор» о важных составляющих бизнеса
Путин обойдется без «Кортежа» в день инаугурации
Кремль открестился от триллионов ради «решительного прорыва»
Российский олигарх перевел активы на сестру за неделю до введения санкций
МКБ подключил своих клиентов к Apple Pay
«Газпром» потратится на дополнительную трубу к гигантскому газовому комплексу
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий Захарченко«Может быть, их просто подкинули»
Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта
«Он знал, что в пакете, не дурак»
Российский полковник брал деньги у воров и поплатился
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Создателя «Мира» избили в подмосковной деревне
Российский адвокат съел материалы дела и отправился лечиться от наркомании
Криминал Москвы ополчился на главного претендента на «воровской трон» России
Якутский мститель попытался отравить полицейского ртутью
Все материалы
Наука и техника
Русский могильщик
Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
«Роскосмос» пренебрежет Россией ради Анголы и Египта
В США выразили безразличие к поставкам С-300 в Сирию
В США парад Победы назвали демонстрацией ботов
Все российские подлодки уместили на одной картинке
Все материалы
Спорт
Его проблемы
36-летний Аршавин зажигает в Казахстане. В России всем наплевать
Шарапова пожаловалась на проблемы
Уткина раскритиковали за сравнение чеченских футболистов с баранами
Бывший игрок «Челси» изобразил падение после касания судьи
Месси воспротивился переходу Неймара в «Реал»
«Ахмат» забил три мяча «Спартаку» в Москве
Названо условие отставки сделавшего «Спартак» чемпионом Карреры
Все материалы
Культура
Начальники тоже плачут
До чего доводит опасная этика власти
«Настоящие чувства — пятичасовая **** под спидами»
Рэп, секс, алкоголь и криминал в песнях «Иванушек International» на ксанаксе
«Мы расслабляемся и теряем комплексы»
Что вытворяют на пляжах раскованные англичане
Лидер «Кровостока» назвал главную проблему России
Том Харди подчинился черной жиже в первом трейлере «Венома»
Успенский обратился в СК из-за грубой переработки «Простоквашино»
95-летний создатель Человека-паука потерся о ногу массажистки и попал под суд
Все материалы
Интернет и СМИ
Ирония 90-х
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Роскомнадзор придумал основания для борьбы с обходом блокировок
Google обнаружила опасную уязвимость в Windows 10
Путин разрешил блокировать порочащие честь сайты
Бразильского чиновника поймали на несуразном фотошопе и выставили на посмешище
Все материалы
Ценности
Пастухи и клоуны
Эту скучную игру обожают миллионеры и жлобы. Дело в одежде и плохом вкусе
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Женская долька
Голые груди кормящих матерей теперь везде. Феминистки побеждают
Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры
Сланцы с носками Канье Уэста возмутили поклонников
Французы поддержали чемпионат мира по футболу в России
Ягодицы Ким Кардашьян оказались национальной проблемой Бразилии
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Все материалы
Из жизни
Денежный водопад
Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
Упавшая с неба собака нокаутировала китаянку
Врач перепутал пациентов и продырявил ногу индийцу с травмой головы
Индиец вогнал пятисантиметровый ключ в череп и остался жив
Превысившая скорость утка заинтересовала полицию
Все материалы
Что можно водить без прав?
Автомобили, которыми можно управлять без водительского удостоверения
Сын маминой подруги
Тест нового Mercedes-Benz A-класса: ориентира для старших моделей и конкурентов
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Неизвестные «Фольксвагены»
«Народные автомобили», о которых вы не подозревали
Mercedes-Maybach выпустил роскошный кроссовер-седан с золотыми креслами
Infiniti разработает платформу специально для электрокаров
Китайское голосовое управление приспособят для «Мерседесов», «Ауди» и «Вольво»
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы