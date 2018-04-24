В США парад Победы назвали демонстрацией ботов

Американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, CNA) посчитал любопытным состав новейших беспилотников, которые планируется представить на параде 9 мая 2018 года на Красной площади в Москве. Об этом сообщает War Is Boring.

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на военном параде 9 мая покажут сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», робот-сапер «Уран-6», беспилотные летательные аппараты «Корсар».

Бендетт в публикации под названием «Россия впервые продемонстрирует боевые боты» отмечает, что из названных министром аппаратов широко применяется только «Уран-6», в основном в Сирии. «Уран-9», как пишет Бендетт, все еще тестируется в Минобороны, а «Корсар» фактически неизвестен за пределами военных кругов.

Также Шойгу не упомянул российские аппараты «Элерон-3», «Орлан-10» и «Форпост», используемые на Украине и в Сирии. «Их отсутствие на параде поражает, особенно в свете решения впервые продемонстрировать другие беспилотные системы», — пишет Бендетт. По его мнению, такое решение объясняется небольшими размерами указанных аппаратов, которые делают их неподходящими для «хорошей публичной выставки».

Кроме того, Шойгу не сообщил о демонстрации на параде беспилотников «Соратника» и «Нерехты», несмотря на их широкую известность и то, что они прошли испытания и готовы к развертыванию, добавляет аналитик.

«Выбор в пользу одного неизвестного беспилотника в ущерб нескольким другим, уже зарекомендовавшим себя на службе, представляется любопытным решением», — отмечает Бендетт.

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Как пишет аналитик, «за последние несколько лет Российская Федерация добилась больших успехов в разработке широкого спектра воздушных, наземных и морских беспилотных аппаратов».

В январе 2018-го Бендетт похвалил Россию за экономию на защите авиабазы в Сирии, а октябре 2017-го заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных.

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