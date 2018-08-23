Российский тяжелый беспилотник «Охотник» заставят «скакать»

Российский тяжелый ударный БПЛА (беспилотный летательный аппарат) «Охотник», который в части искусственного интеллекта станет прототипом истребителя шестого поколения, впервые поднимется в воздух в сентябре этого года, сообщил ТАСС в кулуарах выставки «Армия-2018» источник в авиапромышленности.

«В сентябре "Охотник" впервые поднимется в воздух: будет совершена серия "подскоков" на взлетно-посадочной полосе (аппарат будет отрываться от земли на несколько метров и сразу садиться — прим. «Ленты.ру»). Эти тесты не станут полноценным полетом, но позволят безопасно проверить поведение БПЛА и работу его системы управления на начальном этапе взлета», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее аппарат выполнял на «взлетке» только руление. Собеседник отметил, что полные взлет, полет и посадка аппарата должны состояться в 2019 году. На сегодняшний день, добавил источник, с «Охотником» ведутся «различные электронные испытания».

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Сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час.

Первый образец должен быть готов в 2018-м, а поступить на вооружение к 2020-му. Бюджет проектных работ «Охотник» оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

В июле этого года в качестве прототипа российского истребителя шестого поколения был выбран «Охотник». Тогда же в США российскую разработку назвали выдумкой. В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

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