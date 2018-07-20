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Выбран прототип для российского истребителя шестого поколения

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Новейший российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, признаки истребителя будущего еще окончательно не сформированы, однако можно выделить главные черты — отсутствие летчика, а также способность автономно выполнять боевые задачи. «В этой части — искусственного интеллекта и автономности — "Охотник" будет прототипом», — пояснил он.

Источник уточнил, что «Охотник» сможет самостоятельно взлетать, выполнять задание и садиться на базу. «Единственное: он пока не получит функцию принятия решения на применение оружия — это остается за человеком», — резюмировал он.

Ранее в июле сообщалось, что летные испытания «Охотника» начнутся уже в 2018 году. Первая выкатка беспилотника состоялась в июне 2018 года.

Сведения о разработке дрона появились в 2012-м. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется в ОКБ «Сухой» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час.

Первый образец должен быть готов в 2018-м, а поступить на вооружение к 2020-му. Бюджет проектных работ «Охотник» оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

На данный момент истребителей шестого поколения не существует. Среди истребителей пятого поколения принято на вооружение всего три: американские F-22 Raptor (2005), F-35A/B (2015) и китайский J-20 (2017). F-35C (США), Су-57 (Россия), J-31 (Китай), X-2 (ATD-X) (Япония) находятся лишь на стадии летных испытаний.

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