Раскрыты подробности работы по замене Су-57

Отдельные бортовые системы для будущего российского боевого самолета шестого поколения испытываются на истребителе Су-57, сообщил ТАСС источник в авиационной промышленности.

«Беспилотный вариант самого Су-57 создавать не планируется. Но на нем сейчас испытываются отдельные системы боевого самолета следующего, шестого поколения, который будет в базовом варианте беспилотником и только опционально пилотируемым», — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что речь идет о «системах управления и навигации, системе оружия».

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В июле 2018 года Business Insider написал, что Россия, отказавшись от серийного производства Cу-57, фактически признала поражение в возможности создания истребителя пятого поколения.

В июле 2018 года вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что, поскольку «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», то «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения». Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.

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