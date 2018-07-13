Украина насчитала 33 сбитых «вражеских» беспилотника

Украинские воздушные границы надежно защищены, поскольку круглосуточно на боевом дежурстве находится более 2,5 тысячи специалистов зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины, сообщает газета «Народна Армія».

«За все время боевых действий на Донбассе [специалисты зенитных ракетных войск] уничтожили 33 вражеских беспилотника, большинство из которых — высокотехнологичные дорогостоящие БПЛА российского производства "Орлан-10"», — пишет центральный печатный орган Минобороны Украины.

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Отмечается, что для военных отремонтировано 70 процентов зенитных ракетных комплексов С-300П. Также продолжается программа глубокой модернизации комплексов «Бук-М1», для которых Украина планирует запустить производство ракет 9М38М1 с улучшенными характеристиками.

Одно из основных назначений аппарата «Орлан-10» заключается в содействии радиоподавлению. Три-четыре беспилотника, способные нести по шесть килограммов нагрузки, управляются из одного «КамАЗ-5350»: один дрон выступает в качестве ретранслятора, тогда как остальные участвуют в создании радиопомех.

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