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Россия назвала замену «Армате»

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Самый современный российский танк Т-14 «Армата» прослужит в войсках не менее 25-30 лет, после чего будет заменен боевыми машинами на «новых физических принципах», сообщил ТАСС экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковник Сергей Маев.

«Сейчас на завершающей стадии разработки находятся много новых образцов — платформы "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг" и другие — это традиционные средства. Они прослужат не менее 25-30 лет. На смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах», — сказал генерал.

По его мнению, это станет возможно при благоприятном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и при финансировании всех этих составляющих.

Роботизированные образцы бронетехники, по оценке Маева, появятся примерно через 10-15 лет. Для этого, отметил специалист, важно развитие комплектующих систем роботизации. «Я имею в виду, конечно, на суше. Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле», — добавил генерал.

В Минобороны России под оружием на «новых физических принципах», как правило, понимают лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие и электромагнитные бомбы.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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