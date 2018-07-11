Российский «Порубщик» заглушит американские «Томагавки»

Модернизированные самолеты РЭБ (радиоэлектронной борьбы) Ил-22ПП («постановщик помех и попутной разведки») с новой системой «Порубщик» способны подавлять спутниковые данные противника, необходимые для «точности определения положения по высоте объекта». Об этом заявил ТАСС главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«А под объектом надо понимать крылатые ракеты большой дальности типа "Томагавка" и оперативного назначения типа JASSM, JASSM-ER и так далее. Все они используют для своего полета и поражения цели данные со спутника», — сказал военный эксперт.

По его словам, спутниковыми данными пользуется стратегическая и оперативно-тактическая авиация. «Это также другие авиационные [средства] поражения, в том числе корректируемые авиационные бомбы и различные модули. Это и флотские изделия, включая противокорабельные ракеты большой дальности», — заявил Мураховский.

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Эксперт отметил, что военный сигнал спутниковых навигационных систем позволяет точно обеспечить передачу данных по долготе и широте положения объекта, но не высоте объекта над уровнем моря. Для улучшения точности данных, прежде всего высоты объекта над уровнем моря, используются наземные станции дифференциальных поправок. «Самолет с системой РЭБ позволяет также эффективно давить данные этих станций, что существенно ухудшает точность определения положения по высоте объекта», — сказал военный эксперт.

В июле 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России создается самолет, который сможет выводить из строя военные спутники. По его словам, новая машина заменит в ВКС РФ поставляемый сегодня самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП «Порубщик».

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