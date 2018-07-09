В России нашли способ «порубить» американские спутники

России для выведения из строя спутниковой группировки потенциального противника потребуется 48 перспективных самолетов «Порубщик-2», заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

«Я думаю, что для подавления спутниковой группировки потенциального противника нам необходимо по эскадрилье на каждое оперативно-стратегическое командование — то есть речь идет о четырех эскадрильях», — сказал Мураховский.

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В июле 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России создается самолет, который сможет выводить из строя военные спутники. По его словам, новая машина заменит в ВКС РФ поставляемый сегодня самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП «Порубщик».

При этом эксперт отметил, что сегодня Россия не располагает планером для этого проекта, а платформой для «Порубщика-2» должен стать перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276.

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