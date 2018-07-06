МиГ-29 разбился в Польше

Военный самолет МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве страны, сообщает министерство национальной обороны.

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«Во время ночных полетов разбился самолет МиГ-29 22-й базы тактической авиации. Пилот катапультируется в окрестностях города Сакувко в 18 километрах от Мальборка. Обломки самолета найдены примерно в 1,5 километрах от города», — уточнили в ведомстве.

Врачи констатировали смерть пилота. Обстоятельства происшествия изучает комиссия по расследованию авиационных происшествий. Погибший пилот, отмечает Минобороны Польши, имел более 850 часов налета, в том числе более 600 часов на МиГ-29, на которых он выполнял боевые дежурства, неоднократно принимал участие в национальных и международных учениях.

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