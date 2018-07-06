Раскрыто назначение российской бомбы 9-А-7759

Перспективная российская планирующая авиационная бомба 9-А-7759 предназначена для борьбы с хорошо вооруженным противником, сообщил на страницах «Известий» военный эксперт Антон Лавров.

Специалист отмечает, что наиболее массовые в Сирии образцы высокоточного оружия, корректируемые бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500, а также тактические ракеты семейств Х-25 и Х-29, имеют ограниченную дальность. «Пока наша авиация воюет против плохо вооруженного противника это не играет большой роли. Но против врагов с более серьезными комплексами ПВО их применение будет очень опасным», — полагает эксперт.

По его мнению, «популярным в мире и простым способом увеличения дальности корректируемым бомбам стало добавление им аэродинамических плоскостей». «Новая российская бомба близка по идеологии таким разработкам, как передовые американские Boeing JDAM ER или RaytheonSmallDiameterBomb», — считает Лавров.

Материалы по теме Русский удар: Путин показал новейшие ракеты Что известно о самом страшном оружии России

Как следует из материалов презентации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», посвященной 9-А-7759, перспективное изделие представляет собой авиационную бомбу с модулем планирования и управления. Комплекс, находящийся на этапе летных испытаний, предлагается в трех вариантах, включая модификацию с твердотопливной двигательной установкой.

В зависимости от модификации стартовая масса комплекса оценивается в 500-600 килограммов. Максимальная дальность пуска ракеты варьируется в пределах 65-120 километров, скорость — 500-1200 километров в час. В длину ракета превышает 4,1 метра, в диаметре — более 0,3 метра. Ракета размещается на истребителях Су-34 и МиГ-35.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!