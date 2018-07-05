Минобороны рассказало о рекорде советской субмарины

Рекорд скорости советской подводной лодки К-162 (проекта 661 «Анчар»), установленный в 1970 году, до сих пор не побит ни одной субмариной в мире, следует из материалов Книги рекордов Вооруженных сил России, опубликованных на сайте Минобороны.

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«Подводная лодка К-162 661-го проекта на испытаниях 18 декабря 1970 года установила мировой рекорд скорости подводного хода — 44,7 узла (более 80 километров в час — прим. «Ленты.ру»). До настоящего времени этот рекорд не превзойден», — говорится в публикации.

В настоящее время самые современные субмарины развивают подводную скорость около 30 узлов (более 55 километров в час). Подлодка К-162, выполненная из титана, получила прозвище «Золотая рыбка».

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