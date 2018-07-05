Назван победитель войны России и Европы

Европе не стоит бояться России, которая слабее прекратившего свое существование СССР, пишет на страницах The National Interest профессор Хью Уайт, занимающийся стратегическими исследованиями в Австралийском национальном университете.

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«Европа сегодня намного сильнее, а Россия относительно слабее, чем в 1948 году или последующие годы. Россия действительно угрожает перестроить свои западные границы после холодной войны и расширению ЕС и НАТО на восток. Но у нее нет никаких шансов обогнать Европу, не говоря уже о том, чтобы стать своего рода пан-евразийским гегемоном, которым могли стать сталинский Советский Союз или гитлеровская Германия», — полагает эксперт.

Уайт приходит к выводу, что «американцы не должны тратить столько сил на защиту Европы». «Возможно, они должны оставить европейцев защищаться самим», — пишет автор.

В мае 2018-го американский журнал назвал победителя боя между перспективным российским танком Т-14 «Армата» и основным американским боевым танком M1 Abrams в «окрестностях Калининграда».

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