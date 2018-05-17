Назван победитель боя между «Арматой» и M1 Abrams в «окрестностях Калининграда»

Перспективный российский танк Т-14 «Армата» и основной американский боевой танк M1 Abrams сопоставимы по своим характеристикам, однако первая машина незначительно уступает второй по оснащенности датчиками, полагает The National Interest.

«Вероятнее всего, в конечном итоге, T-14 и Abrams предлагают сопоставимую производительность — ни один из них не может иметь непреодолимое преимущество перед другим. Однако превосходные датчики Abrams и, вероятно, превосходная подготовка армии США и боевая доктрина дадут Соединенным Штатам преимущество, хотя и небольшое», — пишет американский журнал.

Издание отмечает, что российский танк, имеющий необитаемую башню, обеспечивает лучшую защиту для экипажа, чем американский, а также из-за меньшего веса оказывается более маневренным. Журнал, ссылаясь на капитана Штефана Бюлера из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск, добавляет, что «датчики являются проблемой для всех танков».

«По сравнению с более старыми оптическими системами видеокамеры и электрооптические прицелы по-прежнему остаются уязвимыми при возгорании и ударе противника. Именно оптика останется ахиллесовой пятой танков, в том числе Т-14», — пишет эксперт.

Журнал отмечает, что в условиях применения странами ядерного оружия использование танков бессмысленно, хотя первые столкновения возможны именно с их участием. «В маловероятном сценарии будущего конфликта в конце 2020-х годов, например в окрестностях Калининграда, возможно, вызванном каким-то непреднамеренным столкновением, российская и американская броня могут сразиться друг с другом», — пишет издание.

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К этому моменту, отмечает журнал, в распоряжении России будут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, T-90M и «некоторое количество» T-14, которые «на бумаге являются самыми грозными». Тогда же у США будет последняя модификация M1A2 SEP v.4 Abrams.

В марте этого года Бюлер заявил, что на создание аналога Т-14 «Армата» западным странам потребуется от трех до пяти лет, в течение которых Россия успеет усовершенствовать боевую машину и накопить практический опыт ее использования.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата», разработанная «Уралвагонзаводом», впервые была представлена широкой публике в ходе репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для создания основного боевого танка (Т-14 «Армата»), тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

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