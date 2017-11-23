Россия создаст «Армату»-робота

В России считают перспективным создание тяжелого танка-робота, сообщил в интервью «Интерфаксу» заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по спецтехнике Вячеслав Халитов.

«Вопрос о роботизации "Арматы" в настоящее время прорабатывается, но пока можно говорить только о проведении теоретических и экспериментальных работ, направленных на обоснование технического облика, экономической возможности и целесообразности разработки роботизированной "Арматы"», — заявил собеседник.

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По его словам, во всем мире разработки в области робототехники идут вперед таким темпом, что следует всерьез задуматься о роботах как о новом виде оружия.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата», разработанная «Уралвагонзаводом», впервые была представлена широкой публике в ходе репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для создания основного боевого танка, тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.