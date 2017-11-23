Россия и Индия испытали сверхзвуковую крылатую ракету

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ВВС Индии при участии российской стороны впервые запустили сверхзвуковую ракету BrahMos с самолета Су-30МКИ. Испытания признаны успешными, снаряд поразил цель, надводное судно в Бенгальском заливе, сообщает Минобороны Индии.

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Ракета весит 2,5 тонны, ее скорость составляет 2,8 Маха, дальность действия — 400 километров. Как отмечают индийские военные, ВВС Индии стали первым военно-воздушным флотом в мире, получившим в распоряжение ракету подобного класса.

Ракеты BrahMos созданы одноименным российско-индийским предприятием на основе советской сверхзвуковой противокорабельной ракеты среднего радиуса действия «Яхонт».