Названы сроки внедрения в России оружия будущего

В новой госпрограмме вооружений России, рассчитанной до 2025 года, предусмотрено внедрение оружия на новых физических принципах, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает РИА Новости.

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«Мы сейчас концентрируемся на разработке новой государственной программы развития вооружений до 2025 года. Принципиальным моментом этой программы является совершенствование и широкое внедрение высокоточного оружия. Оружия, основанного на новых физических принципах, таких как гиперзвук», — сказал он.

Российские военные неоднократно высказывались об «оружии на новых физических принципах». Под ним в Минобороны понимают изделия, в основу работы которых положены физические процессы, ранее не использовавшиеся военными, в частности лазерное, радиочастотное, пучковое и кинетическое оружие.