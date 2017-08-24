«Росатом» начнет проект по созданию оружия на новых физических принципах

Российский федеральный ядерный центр в Сарове начнет разработку боевого комплекса на новых физических принципах. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий контракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Задира-16» был подписан замминистром обороны Юрием Борисовым и гендиректором ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» Валентином Костюковым.

«В ходе выполнения данной опытно-конструкторской работы разрабатывается боевой комплекс на новых физических принципах», — было объявлено на церемонии подписания.

«Оружием на новых физических принципах» (ОНФП) принято называть системы, чьи поражающие факторы основываются на ранее не использовавшихся в военном деле эффектах.

В разное время к ОНФП относили энергетическое, лучевое (лазерное) оружие, инфразвуковое, электромагнитное, радиологическое, генетическое, геофизическое, а также различные виды оружия нелетального действия.

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове (Арзамас-16) создан в 1946 году в рамках проекта по разработке первой советской ядерной бомбы и именовался КБ-11 (с 1967 года — ВНИИ экспериментальной физики). Входит в состав госкорпорации «Росатом». В составе центра — несколько институтов. Основная задача — фундаментальные и прикладные исследования в интересах проектирования ядерных боеприпасов.