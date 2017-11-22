Второй за неделю военный самолет США потерпел крушение

Самолет ВМС США C2-A Greyhound потерпел крушение в Тихом океане. Из одиннадцати человек удалось спасти восемь, сообщает The Washington Post. Авария стала второй за неделю для американских военных самолетов.

Воздушное судно упало к юго-востоку от острова Окинава в среду, 22 ноября, в 14:45 по местному времени (08:45 мск). Самолет направлялся из порта Йокосука, находящегося на юге Японии, к авианосцу USS Ronald Reagan в Филиппинском море.

Точные причины аварии выясняются, предположительно, самолет упал из-за неисправности двигателя. Восемь человек, спасенных военными Морских сил самообороны Японии, находятся под наблюдением медиков USS Ronald Reagan. Поиски остальных продолжаются.

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В штате Техас на границе с Мексикой 20 ноября разбился военный учебно-тренировочный самолет ВВС США T-38 Talon. Из двух пилотов один погиб, второй госпитализирован.

Палубный тактический транспортный самолет средней дальности C-2A Greyhound, разработанный компанией Grumman для доставки грузов и людей на авианосцы, совершил первый полет в 1964 году. В настоящему времени произведено около 60 единиц C-2A Greyhound.