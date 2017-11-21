Разбился сверхзвуковой самолет ВВС США

В штате Техас на границе с Мексикой разбился военный учебно-тренировочный самолет T-38 Talon, сообщает база ВВС США в городе Дель-Рио. Из двух пилотов один погиб, второй госпитализирован.

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Катастрофа произошла 20 ноября 2017 года примерно в 16:00 по местному времени (около 01:00 по московскому времени 21 ноября 2017 года) северо-западнее базы вблизи города Сан-Антонио.

Причины случившегося неизвестны. На месте аварии работают чрезвычайные службы и военные. ВВС США выразили соболезнования семье и друзьям пилотов.

Двухместные сверхзвуковые самолеты T-38 Talon используются американскими военными в учебных целях. ВВС США располагают более 500 таких машин. Стоимость одного самолета оценивается в шесть миллионов долларов.