В России создадут новый «глушитель» спутников

Новый самолет радиоэлектронной борьбы, способный выводить из строя военные спутники, разрабатывают в России. Он должен прийти на смену постановщику помех Ил-22ПП «Порубщик», сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле», — сказал собеседник агентства.

Сейчас готов эскизный проект самолета. Опытно-конструкторская работа начнется в ближайшее время.

Рабочее название машины — «Порубщик 2», но оно может поменяться. Специалисты продумывают возможность создать постановщик помех на базе Ту-214 или Ил-76.

На сегодняшний день в распоряжении ВКС России есть три таких самолета на базе Ил-22, однако эта машина уже невоспроизводима, поэтому нужен новый планер, пояснил источник.

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