Женщина-пилот посадила самолет на шоссе в час пик и попала на видео

Сломавшийся двигатель вынудил девушку посадить самолет прямо на автостраду на юге Калифорнии, США. Об этом сообщает Fox 61.

Пилот приземлялась на шоссе в час пик, но ей удалось ни с кем не столкнуться. На видео с места событий запечатлено, как автомобили разъезжаются в разные стороны, чтобы уступить дорогу самолету.

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По словам очевидцев, пилот оставалась невозмутимой, даже когда вышла из самолета и стала дожидаться приезда полиции. Свидетели инцидента прозвали ее «самым удачливым человеком на земле».

В мае испанский пилот по ошибке чуть не совершил посадку не в том аэропорту в Германии. При посадке командир воздушного судна перепутал аэропорты Фульсбюттель и Финкенвердер, которые находятся близ Гамбурга, в 15 километрах друг от друга. Диспетчеры сообщили пилоту об ошибке, когда самолет уже начал приземляться в Финкенвердере вместо Фульсбюттеля.

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