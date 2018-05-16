Пилот перепутал аэропорт и сел не туда

Испанский пилот по ошибке совершил посадку не в том аэропорту в Германии. Об этом сообщает The Local.

При посадке командир воздушного судна перепутал аэропорты Фульсбюттель и Финкенвердер, которые находятся в Гамбурге в 15 километрах друг от друга.

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Диспетчеры сообщили ему об ошибке, когда самолет уже начал приземляться в Фульсбюттеле вместо Финкенвердера. «Пилот должен был понять, что садится не туда, по приборам», — заявила представитель управления воздушного движения.

Как сообщает источник, в руководстве по полетам указано, что в Гамбурге есть два аэропорта и путать их нельзя.

В мае командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в КНР после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе.

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