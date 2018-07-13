Российский стратегический ракетоносец сделают невидимым

ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создадут с применением стелс-технологий, заявил на совещании по исполнению гособоронзаказа Казанским авиационным заводом заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Об этом сообщает ТАСС.

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«При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут применяться технологии малой заметности», — сказал замглавы военного ведомства. Криворучко отметил, что работа по строительству самолетов Ту-160М «идет в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения».

ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов Дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме «летающее крыло».

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