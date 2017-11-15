Объяснена дешевизна российского стратегического ракетоносца

Разрабатываемый российский стратегический ракетоносец ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) является дозвуковым самолетом, что частично способствует снижению его стоимости, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства заявил, что дозвуковой класс самолета не повлияет на его боевую эффективность, поскольку наличие высокоточных крылатых ракет большой дальности позволит наносить удары без входа в зону ПВО противника.

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«Сегодня ни одна страна в мире, включая такие мощные военные державы, как Россия и США, просто не потянет проектирование и строительство сверхзвукового бомбардировщика, соответствующего всем критериям пятого поколения», — полагает источник.

Источник отметил, что ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3) и обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160.

«Тактико-техническое задание на ПАК ДА утверждено военными, в ближайшее время с заключением контракта начнется выпуск рабочей конструкторской документации с последующим изготовлением опытных образцов», — сказал собеседник.