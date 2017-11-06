Рогозин отреагировал на слова Трампа о «величайшей военной технике»

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в Twitter отреагировал на высказывание американского президента Дональда Трампа о том, что США выпускают «величайшую военную технику» в мире.

«Да ладно», — сыронизировал Рогозин, добавив в конце твита смайлик.

В настоящее время Трамп находится в тринадцатидневном турне по Азии. «Мы производим величайшую военную технику в мире. Никто к нам и близко не подступился. [Премьер Японии Синдзо Абэ] заказал большое количество военной техники, как и должен был, учитывая происходящее с одним из ваших соседей», — сказал американский президент в Токио.

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Там же Трамп похвалился мощью американских военных. «Недавно у нас был случай, когда американские ПРО перехватили ракету прямо в воздухе и сбили ее. Это невероятные технологии», — сказал президент о перехвате Саудовской Аравией, использующей американские системы ПРО, ракеты, выпущенной с территории Йемена.

Ранее Рогозин отреагировал на высказывание Трампа о том, что США не будут использовать свои войска для построения демократии в других странах. «До сих пор это было их прямой обязанностью, включая демократизацию населения Хиросимы и Нагасаки», — написал Рогозин в Twitter.