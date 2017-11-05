Первый серийный ракетный корабль проекта «Каракурт» спустят на воду в ноябре

Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 («Каракурт») будет спущен на воду в Санкт-Петербурге в ноябре. Об этом сообщили в воскресенье, 5 ноября, в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает «Интерфакс».

МРК строит предприятие «Пелла». «Головной корабль этого проекта "Ураган" уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы», — сообщили в ведомстве.

Проект 22800 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для Военно-морского флота. Вооружение этих кораблей включает комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления и обнаружения, а также целеуказания и связи.

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Ранее по заказу ВМФ России были заложены семь кораблей этого типа. Строительство ведется на площадках завода «Пелла» в Ленинградской области и в Крыму. В общей сложности флот планирует получить 18 таких МРК.

Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение 800 тонн и скорость хода до 30 узлов. Они оснащаются пусковыми установками универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 и способны нести до восьми крылатых ракет семейств «Оникс» и «Калибр». Кроме того, они вооружены универсальными артустановками и системами ПВО ближнего боя.