В Крыму заложили второй ракетный корабль типа «Каракурт»

На судостроительном заводе «Море» в Феодосии заложен второй малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». Об этом сообщает ТАСС.

Кораблю присвоено наименование «Охотск», что выделяет его из однородной серии уже строящихся однотипных кораблей проекта 22800, чьи имена связаны с погодными явлениями.

«Министерство обороны заключило долгосрочный контракт с заводом, по крайней мере до 2020 года ясность с загрузкой есть, будут создаваться новые рабочие места, завод будет развиваться», — заявил в ходе церемонии закладки заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

На данный момент известно, что военные намерены построить 18 кораблей проекта 22800. Семь из них законтрактованы Ленинградским судостроительным заводом «Пелла», причем три корабля будут построены на заводе «Море», который находится в оперативном управлении «Пеллы». Еще пять кораблей поставит Зеленодольский судостроительный завод в Татарстане. С декабря 2015 года официально заложены, кроме «Охотска», пять кораблей этого типа: «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Шквал» и «Буря».

Малые ракетные корабли проекта 22800 представляют собой более крупную (водоизмещением до 800 тонн) версию ракетно-артиллерийских катеров проекта 12300 «Скорпион». Максимальная скорость хода новых кораблей — до 30 узлов. Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз».

Основу ударного вооружения корабля должен составить модуль универсального корабельного стрельбового комплекса, позволяющий применять крылатые ракеты комплексов «Оникс» и «Калибр». Средства ПВО будут представлены зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».

