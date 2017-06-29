Зеленодольский завод построит пять малых ракетных кораблей до 2020 года

До конца 2020 года Зеленодольский судостроительный завод построит для ВМФ России пять малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт». Как передает корреспондент «Ленты.ру» на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, об этом сообщил генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Ренат Мистахов.

«В этом году мы закладываем первый «Каракурт», контракт на пять единиц уже подписан. Планируем сдать серию до конца 2020 года», — сказал он.

Ранее по заказу ВМФ России были заложены семь кораблей этого типа, строительство которых ведется на площадках завода «Пелла» в Ленинградской области и в Крыму. В общей сложности флот планирует получить 18 МРК этого типа, первый из которых должен войти в состав флота до конца 2017 года.

Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение 800 тонн и скорость хода до 30 узлов. Они оснащаются пусковыми установками универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, и способны нести до восьми крылатых ракет семейств «Оникс» и «Калибр». Кроме того они вооружены универсальными артустановками и системами ПВО ближнего боя.