Секретное оружие СССР оказалось защитой России от США

Ответом России на возможный выход США из Соглашения об уничтожении баллистических ракет средней и меньшей дальности может стать возобновление производства модернизированных ракет «Курьер», сообщил «Военно-промышленному курьеру» источник в ракетно-космической отрасли.

«Если американцы вернутся к размещению БРСД [баллистических ракет средней дальности] в Европе, как было до реализации упомянутого соглашения, это будет означать, что подлетное время американских баллистических ракет к российским стратегическим объектам на европейской части страны сократится до 7-10 минут», — отметил собеседник издания.

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В этом случае Россия могла бы разместить в Арктике средства поражения, откуда подлетное время до американских стратегических объектов будет составлять также несколько минут. В качестве оружия источник предложил использовать «Курьеры».

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж59 «Курьер» (по классификации НАТО — SS-X-26) имеет малую длину (11,2 метра) и массу (15 тонн), вследствие чего характеризуется многовариантностью базирования. Оружие испытано четыре раза, разработка свернута в 1991-м после подписания 6 октября того же года СССР соглашения с США о прекращении разработки мобильных МБР легкого класса.