США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

США на модернизацию и поддержание ядерного оружия до 2046 года планируют потратить около 1,2 триллиона долларов, что на 20 процентов больше, чем планировалось ранее, сообщает Defense News.

В докладе, опубликованном Бюджетным управлением Конгресса США, говорится, что данная сумма включает в себя 800 миллиардов долларов на эксплуатацию и поддержание существующих сил и 400 миллиардов долларов на их модернизацию.

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Модернизации и поддержанию подлежат атомные подлодки серии Ohio, бомбардировщики Northrop Grumman B-21 Raider, межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III и крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.

Ранее бывший главком ВКС России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что финансирование российской госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы по сравнению с реализуемой в настоящее время программой 2011-2020 годов не сократится.