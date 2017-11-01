В России рассказали о войне будущего

Бывший главком Воздушно-космическими силами (ВКС) России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в интервью ТАСС рассказал о войне будущего.

«Будет война высоких технологий, и уже сейчас понятно, что с винтовкой и автоматом противостоять современным средствам практически невозможно. Важнейшую роль играют ведение разведки из космоса и контроль воздушного пространства, управление и наведение крылатых ракет. Это информация о перемещениях противника, о подготовке операций, наступлений и так далее», — пояснил военный.

По его словам, в ходе сирийской кампании «мы научились воевать по-новому», а «последующие войны будут идти не только в воздушной, но и космической сфере, и приоритет будет у соответствующего вида или рода вооруженных сил».

Бондарев также сообщил о перспективных разработках российского вооружения. По его словам, стратегическому ракетоносцу Ту-160 до сих пор «нет равных в мире». «Сейчас при возобновлении производства этого самолета туда будет вложено столько нового, что он будет еще лет 40 суперновым самолетом», — подчеркнул военный.

В 2018 году должна начаться опытно-конструкторская работа по созданию перспективного перехватчика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

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Создаваемый истребитель пятого поколения Су-57 Бондарев назвал по своей незаметности лучшим «среди существующих образцов». «Это на самом деле прекрасный самолет, и он может быть не только пятого, но и шестого поколения. У него огромнейший модернизационный потенциал», — полагает сенатор.

По словам Бондарева, финансирование госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы по сравнению с реализуемой в настоящее время программой 2011-2020 годов не сократится.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал о новейшем вооружении, которое получат российские военные к 2025-2026 годам.