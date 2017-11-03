США создадут аналог российского «абсолютного убийцы»

Пентагон реализует двухлетнюю программу по разработке новой ракеты класса «воздух-воздух», которая способна перехватывать цели на больших расстояниях, сообщает FlightGlobal. Оружие станет аналогом «абсолютного убийцы» — российской ракеты K-77M, предназначенной для оснащения истребителей пятого поколения Су-57.

Целью создания LREW (long-range engagement weapon) заявлено «поддержание господства в воздухе». Оружие должно прийти на смену всепогодной управляемой ракете класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), принятой на вооружение еще в 1980-х годах.

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Последняя модификация AIM-120 AMRAAM имеет дальность 160 километров и оснащена GPS-навигацией, но уступает «абсолютному убийце» и китайским аналогам (ракетам PL-12D и PL-21).

Проектный анализ и инженерное обоснование LREW были завершены в 2016 году, теперь Пентагон определяется с окончательным дизайном новой ракеты, отмечает Popular Mechanics. Предполагается, что в носовой части LREW будет установлен радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой, также будет увеличена дальность ракеты.