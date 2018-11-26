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Раскрыта дальность ракет Су-57

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Дальность вооружения класса «воздух-поверхность» российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит уничтожать наземные цели без захода в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника, рассказал «Звезде» гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«На новых изделиях дальность превышает то, что мы имели, раза в два. Наверное, это не будет большой ошибкой, погрешностью», — сказал топ-менеджер.

Обносов отметил, что противокорабельное и противолокационное оружие класса «воздух-поверхность» должно обладать «малой заметностью, быть помехоустойчивым, высокоточным». Также большое внимание уделяется дальности полета, которая «позволяла бы его использовать вне зоны действия ПВО, как объектовой, так и зональной». «Вот эти характеристики для нас основные, и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сегодня уже испытывается в рамках Су-57», — заявил глава КТРВ.

В ноябре были опубликованы видео использования Су-57 в Сирии, испытаний истребителя на малозаметность и имитации воздушной дозаправки самолета. В том же месяце Су-57 с бортовым номером 55 раскритиковали в Instagram за восемь звезд, нанесенных на корпус машины возле кабины пилота.

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