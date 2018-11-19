Применение Су-57 в Сирии показали на видео

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Применение российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии впервые показали на видео. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

«В ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов», — приводит телеканал комментарий Минобороны России.

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В военном ведомстве подчеркнули, что самолеты выполнили в Сирии десять полетов, а также применили крылатые ракеты.

В ноябре американский журнал The National Interest опубликовал заметку, согласно которой сравнение российского и американского истребителей пятого поколения Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку первый спустя восемь лет после первого полета «по-прежнему остается сырым прототипом», тогда как второй находится на вооружении в течение 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке.

О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно 22 февраля. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.

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