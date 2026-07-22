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16:01, 22 июля 2026 (обновлено: 16:11, 22 июля 2026)Наука и техника

Стали известны цены на новые смартфоны Samsung в России

Samsung Galaxy Z Fold8 в России оценили минимум в 150 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carl Court / Getty Images

В России начали принимать предзаказы на новые складные смартфоны Samsung и аксессуары. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22 июля корейский IT-гигант анонсировал новые складные устройства. Одним из первых предзаказ на телефоны открыла компания «М.Видео». Судя по пресс-релизу ретейлера, в продажу поступят три смартфона. Раскладушка Galaxy Z Flip8 будет стоить 105 тысяч рублей за версию с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Флагманский Galaxy Z Fold8 с тем же объемом памяти обойдется в 150 тысяч рублей, а модель Galaxy Z Fold8 Ultra будет стоить 170 тысяч рублей.

Также в продаже появятся умные часы Samsung Galaxy Watch9 — минимум за 29 тысяч рублей. Продвинутая версия Samsung Galaxy Ultra2 оценена в 59 тысяч рублей.

Ранее Samsung представила новую технику. Раскладной Galaxy Z Flip8 получил основной 6,9-дюймовый экран и дополнительный дисплей на 4,1 дюйма. Телефон работает на процессоре Exynos 2600, имеет основную камеру с объективами разрешением 50 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4300 миллиампер-часов. Аппарат работает на Android 17.

Смартфон-планшет Galaxy Z Fold8 оснащен основным 7,6-дюймовым гибким экраном. Также у него есть внешний дисплей размером 5,5 дюйма. Гаджет получил чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, до 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайта встроенной памяти, основную камеру с двумя модулями на 50 мегапикселей каждый. Устройство оснащено батареей на 4800 миллиампер-часов.

Самый дорогой Galaxy Z Fold8 Ultra имеет основной 8-дюймовый дисплей и дополнительный 6,5-дюймовый экран. У него процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, до 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайта встроенной памяти, тройная камера разрешением 20, 50 и 10 мегапикселей и батарея емкостью 5000 миллиампер-часов.

В середине июля стало известно, что по итогам июня суммарная стоимость поставок смартфонов из Южной Кореи в Россию увеличилась почти втрое в месячном выражении и достигла максимального значения за более чем четыре года.

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