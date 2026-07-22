Игрок сборной Испании рассказал о драке с аргентинцами по окончании финала ЧМ-2026

Футболист Гави заявил, что аргентинцев, подравшихся после финала ЧМ, не нужно наказывать

Игрок сборной Испании Гави рассказал о драке с футболистами команды Аргентины по окончании финала ЧМ-2026. Его слова приводит COPE.

Гави заявил, что подравшихся после финального свистка аргентинцев не нужно наказывать. «Я понимаю, что это не лучший пример для детей, но в футболе всегда была более агрессивная сторона. Для меня было бы логичнее удалить игрока во время матча — и на этом все», — заявил футболист.

Испания обыграла Аргентину в финальном матче со счетом 1:0. Сразу после финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка. Защитник Аргентины Науэль Молина зацепил капитана испанцев Родри, который бежал праздновать победу. Полузащитник Леандро Паредес схватил за горло Эрика Гарсию и повалил на газон Гави. В стычке также участвовали Николас Отаменди и Тьяго Альмада.

Ранее стало известно, что Гави и его партнер по сборной Испании Фабиан Руис получили в качестве награды за победу на чемпионате мира 153 килограмма томатов на двоих. Оба игрока родом из андалусского города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, известного тем, что там выращивают томаты. Подобные награждения являются местной традицией.

