Россиян попытались успокоить насчет подорожания мобильной связи

Букштейн: В 2026 году ФАС вряд ли разрешит операторам повышать цены на связь

В 2026 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вряд ли разрешит повышать цены на связь — насчет темы подорожания мобильной связи россиян попытался успокоить редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН.

По его мнению, масштаб экономических трудностей у операторов преувеличивают. «Мы привыкли, что у нас интернет самый дешевый и самый доступный. Еще у нас есть бесплатный Wi‑Fi в транспорте. Нигде в мире нет такого количества бесплатного Wi‑Fi», — решил напомнить заодно Букштейн.

По его словам, операторы могут со временем повысить тарифы из-за обязательств по покрытию связью удаленных населенных пунктов и автодорог. А это большие расходы, в том числе из-за необходимости менять недоступное теперь зарубежное оборудование.

Ранее Букштейн объяснил, почему все популярнее становится модель, когда виртуальные мобильные операторы не строят собственные базовые станции, а используют инфраструктуру крупных телеком-компаний.

