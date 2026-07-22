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15:59, 22 июля 2026Экономика

Россиян попытались успокоить насчет подорожания мобильной связи

Букштейн: В 2026 году ФАС вряд ли разрешит операторам повышать цены на связь
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2026 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вряд ли разрешит повышать цены на связь — насчет темы подорожания мобильной связи россиян попытался успокоить редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН.

По его мнению, масштаб экономических трудностей у операторов преувеличивают. «Мы привыкли, что у нас интернет самый дешевый и самый доступный. Еще у нас есть бесплатный Wi‑Fi в транспорте. Нигде в мире нет такого количества бесплатного Wi‑Fi», — решил напомнить заодно Букштейн.

По его словам, операторы могут со временем повысить тарифы из-за обязательств по покрытию связью удаленных населенных пунктов и автодорог. А это большие расходы, в том числе из-за необходимости менять недоступное теперь зарубежное оборудование.

Ранее Букштейн объяснил, почему все популярнее становится модель, когда виртуальные мобильные операторы не строят собственные базовые станции, а используют инфраструктуру крупных телеком-компаний.

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