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15:40, 14 июля 2026Экономика

Названа причина роста виртуальных мобильных операторов в России

Букштейн: Банки в России все чаще запускают собственную мобильную связь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России сегодня работают около 60 виртуальных мобильных операторов (MVNO), которые не строят собственные базовые станции, а используют инфраструктуру крупных телеком-компаний. Почему эта модель становится все популярнее, особенно среди банков, в эфире «Радио КП» рассказал шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

По его словам, запуск такого оператора обходится значительно дешевле, чем создание полноценной сети связи. «Банк оформляет документы и говорит оператору: садимся на вашу сеть. Видимо, идет какая-то расплата за это. Но зато у MVNO нет никаких проблем: ему не нужны лицензии, ему не нужно строить тысячи вышек, ему не нужно содержать эту структуру», — пояснил эксперт.

Букштейн отметил, что раньше заметную роль на рынке играли региональные операторы связи. Если в конце прошлого века их насчитывались десятки, то сегодня, по его словам, таких компаний осталось всего семь, причем четыре работают в новых регионах России.

Освободившуюся нишу во многом заняли именно виртуальные операторы. Они пользуются сетями крупных игроков, но самостоятельно взаимодействуют с абонентами, предлагая дополнительные сервисы и бонусы. Особенно активно этот формат развивают банки, которым важно удерживать клиентов внутри собственной экосистемы.

«Ему нужно, чтобы клиент MVNO был клиентом банка. Он дает всякие преференции, дает кешбэки, все, что привлекает человека. То есть довольны оба, получается», — сказал Букштейн.

Эксперт добавил, что прибыль от мобильной связи для банков не всегда является главной целью. Гораздо важнее повысить лояльность пользователей и предложить им сразу несколько сервисов в одном месте. Сам Букштейн признался, что недавно тоже перешел к виртуальному оператору из-за лучшего покрытия и остался доволен качеством связи.

Ранее аналитик рассказал о помощи ИИ в улучшении работы мобильных сетей.

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