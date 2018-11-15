Испытания Су-57 на малозаметность показали на видео

Испытания на малозаметность для радаров противника носовой части российского истребителя пятого поколения Су-57 показали на видео. Соответствующие кадры опубликовала «Звезда».

В ходе тестов, проходивших в крупнейшей в России безэховой камере, носовая часть самолета облучалась электромагнитными волнами. Отмечается, что специальное покрытие наносилось только на фонарь кабины, внутри которой находился манекен.

«Вы можете сделать корпус самолета из поглощающих материалов. Такой путь тоже есть. Это, конечно, будет сделать лучше всего, но возникает вопрос о прочности», — прокомментировал работы научный руководитель программы по разработке спецхарактеристик Су-57 академик РАН Андрей Лагарьков.

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В ноябре главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец заявил, что задачу незаметности на Су-57 решает форма планера, спецпокрытие на фонаре и определенных элементах планера, а также способность развивать сверхзвуковую скорость на максимальном режиме, а не только в форсаже.

Су-57 является единственным российским истребителем пятого поколения. В период с 2009 по 2018 годы «Сухим» произведено 13 единиц таких машин, выступающих прототипами для наземных или летных испытаний. В ближайшие годы Минобороны России планирует принять на вооружение всего 12 самолетов Су-57. По состоянию на 2010 год на разработку истребителя потрачено более одного миллиарда долларов.

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