Раскрыты средства малозаметности Су-57

Серийные российские истребители пятого поколения Су-57 получат «пиксельную» окраску, снижающую оптическую заметность машины. Такой же облик имеет самолет под номером 511 (Т-50-11), заявил «Звезде» главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец.

«Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета», — сказал конструктор.

Стрелец подчеркнул, что задачу незаметности на Су-57 решает форма планера, спецпокрытие на фонаре и определенных элементах планера. По его словам, самолет с двигателем второго этапа сможет развивать сверхзвуковую скорость на максимальном режиме, а не только в форсаже, что также позволит снизить заметность машины.

«Бесфорсажный крейсерский сверхзвук нужен для того, чтобы снизить инфракрасную заметность», — отметил Стрелец.

В ноябре конструктор заявил, что Су-57 по многим показателям превосходит американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также допускает использование с укороченных взлетно-посадочных полос без специальных устройств. В том же месяце телеканал опубликовал видео полета пары Су-57, испытания композитного крыла данного истребителя и проход этих самолетов на сверхмалой высоте.

В июле вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».

В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.

