Разрушение крыла Су-57 попало на видео

Испытания композитного крыла российского перспективного истребителя пятого поколения Су-57 попали на видео. На кадрах, опубликованных «Звездой», показано моделирование максимальной расчетной перегрузки на крыло. Согласно расчетам конструкторов, разрушение конструкции произошло на нагрузке в 104 процента от максимальной.

Материалы по теме Гости с пушками У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

«Считается, что [разрушение конструкции при нагрузках] от 99 до 104 процентов [от допустимых] это отличный результат. Если мы получим больше 104 процентов, то это не очень хорошо, потому что означает перетяжеление конструкции», — рассказал телеканалу начальник подразделения «Сухого» Александр Шкода.

Ранее «Звезда» показала полет пары российских перспективных истребителей пятого поколения Су-57, снятый с рампы военно-транспортного самолета Ан-12.

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!