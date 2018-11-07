Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12

Полет пары российских перспективных истребителей пятого поколения Су-57 сняли с рампы военно-транспортного самолета Ан-12. Соответствующие кадры на YouTube опубликовал телеканал «Звезда».

Истребителями управляли летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени Валерия Чкалова генерал-майор Радик Бариев, удостоенные звания Героя России.

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В октябре бывший главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что модернизационного потенциала Су-57 хватит на полвека, в частности, «истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины».

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

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