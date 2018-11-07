Наука и техника
 
Последние новости
России пригрозили вторым пакетом санкций
Сделанную в честь встречи Путина и Трампа монету снимут с продажи
На Украине насчитали больше 33 тысяч дезертиров
Нурмагомедову предложили стать помощником главы Дагестана
Американский военный самолет заметили вблизи границ России в Финском заливе
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Умер актер фильма «Трудно быть богом»
Плавдок «Адмирала Кузнецова» треснул
Россиянин 12 лет травил соседей ртутью
Новости партнеров

Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12

Перейти в «Мою Ленту»

Полет пары российских перспективных истребителей пятого поколения Су-57 сняли с рампы военно-транспортного самолета Ан-12. Соответствующие кадры на YouTube опубликовал телеканал «Звезда».

Истребителями управляли летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени Валерия Чкалова генерал-майор Радик Бариев, удостоенные звания Героя России.

В октябре бывший главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что модернизационного потенциала Су-57 хватит на полвека, в частности, «истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины».

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Уникальная съемка полета новейших Су-57: кадры с рампы Ан-12
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
Су-57 приблизят к шестому поколению
В ОАК сравнили Су-57 и F-35
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 6 ноября
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.

«На этом настоял лично президент»

Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
16:40 6 ноября

Управляющий МКС российский компьютер сломался

19:47 3 ноября

Названа причина аварии нового МиГ-29М

13:12 6 ноября

Раскрыты планы России по колонизации Луны

Наука и техника00:0419 октября

Часики тикают

Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
14:30 6 ноября

США перестанут бояться Россию из-за вымирания и обнищания ее населения

14:38 3 ноября

Иран запустил массовое производство истребителей

10:47 6 ноября

В России признали неспособность отразить ядерный удар США

Наука и техника00:01 4 ноября

О конях и людях

Как умирал Дикий Запад, а с ним и кровожадные бандиты: Red Dead Redemption 2
00:22 6 ноября

Супероружие России зарыли под Йошкар-Олой

08:5524 октября

Разведка США раскрыла сроки появления у России противоспутникового оружия

07:01 6 ноября

Определена новая причина приступов и инсультов

Россия
«ФСБшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
Почка для дочки
Отец готов отдать ей почку, но она не приживется без дорогого лекарства
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
Москвич попал в реанимацию из-за кота
Россиянин 12 лет травил соседей ртутью
Все материалы
Мир
Жаир БолсонаруФашизм пройдет
В этой стране власть взял любитель пыток и враг геев. Чем он плох для России?
Американский военный самолет заметили вблизи границ России в Финском заливе
В Китае ввели комендантский час для собак
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако
Точка кипения
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Спецслужбы сорвали покушение на Макрона
Задержание Рыболовлева связали с мобильным телефоном его адвоката
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Гурбангулы БердымухаммедовВосток и совок
Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Виновник аварии в Подмосковье с 18 жертвами вышел на свободу
Москва признала ненужность российской военной базы в Белоруссии
Кум жены Порошенко уйдет в отставку с поста генпрокурора Украины
Все материалы
Экономика
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
«Компания должна быть гибкой, поскольку все меняется»
Основательница сети кофеен о том, как встроиться в меняющиеся рыночные условия
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Рублю предсказали падение
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством
Покупателям иранской нефти предрекли тяжелые месяцы
Все материалы
Силовые структуры
«Балай стукачилу за свисток»
Лучший карманник СССР — о тайном языке воровского мира
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
Король наркобаронов
Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность
Во ФСИН пожаловались на боязнь тюремщиков выходить из дома
В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
Все материалы
Наука и техника
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
О конях и людях
Как умирал Дикий Запад, а с ним и кровожадные бандиты: Red Dead Redemption 2
Управляющий МКС российский компьютер сломался
Раскрыты планы России по колонизации Луны
США перестанут бояться Россию из-за вымирания и обнищания ее населения
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
Все материалы
Спорт
Жалить как шмели
«Боруссия» ожила. Она снова сильнее всех
Южноамериканский футболист киевского «Динамо» отказался возвращаться на Украину
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Раскрыты призовые Шараповой за всю карьеру
Предложивший запретить спортсменов в Госдуме олимпийский чемпион объяснился
Украинский вратарь отбил пенальти головой
По прозвищу Хладнокровный
Он крушил соперников в клетке еще до Емельяненко. Но сегодня о нем все забыли
Все материалы
Культура
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме»Пять дней на роды
Сотня студентов двое суток гоняли нимф по сцене в уникальном проекте
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
«Цыгане прибыльнее наркотиков»
Забытые властью люди и погибающая природа в лучших черно-белых снимках года
Джанет Джексон пожаловалась на запугивания и попытки заткнуть ее
Неестественно и безобразно
Он вывел фотографии с песиками на новый уровень. За снимки ему платят миллионы
Ярмольник обвинил пожертвовавшую приюту треть миллиона студентку в самопиаре
«Шрека» и «Кота в сапогах» захотели переснять
Все материалы
Интернет и СМИ
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
В России подорожал интернет
Лезут изо всех щелей
Почему американцы мечтают отдать своих жен чернокожим «быкам»
Мессенджеры обяжут проверять личность пользователей
Главный редактор «Эха Москвы» перенес операцию
Телеведущий рассказал о «косоглазых» китайцах в прямом эфире и лишился работы
Студентка состроила рожу во время выступления политика и стала знаменитой
Все материалы
Ценности
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Пьяный ковбой
Что ел и пил Джордж Буш во время терактов 11 сентября и вторжения в Ирак
Uber предоставил необычную услугу
Голый вирус
Усатые кокетки, звериные когти и ветрянка: чем изумила мир китайская мода
Появилось фото Михаила Боярского без шляпы
Закрывшийся после отравления Скрипалей ресторан снова заработал
Все материалы
Путешествия
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Мамахуана в джунглях
Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
Ушлый пассажир придумал способ перевозить багаж бесплатно
Названы изощренные методы проникновения в бизнес-класс из «эконома»
Великобританию впервые обогнули вплавь
Названа худшая сеть отелей в Великобритании
Все материалы
Из жизни
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Земля, прием
Чем живет самая красивая девушка на планете
82-летняя американка впервые в жизни сходила на выборы и умерла
Мертвый свидетель три дня сидел в туалете суда
Все материалы
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Самые надежные модели
Рейтинг самых надежных автопроизводителей и их самых беспроблемных моделей
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Ну а девушки!
Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Ставим красивую точку!
Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»
Fiat представил прообраз серийного купе-кроссовера
Volkswagen добавил седану Polo спортивную версию
Все материалы
Дом
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Я вам больше не спонсор»
Карьеристка содержала мужа и растила сына. Теперь она выгнала обоих и счастлива
Самую дешевую квартиру Московского региона оценили в 250 тысяч рублей
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
Новый деловой район появится в Москве
«Синий зуб» спасут за десять миллиардов рублей
Все материалы