В России признали неспособность отразить ядерный удар США

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Россия проигрывает в результате возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил еженедельнику «Звезда» руководитель Центра международной безопасности, действительный член РАН Алексей Арбатов.

Специалист отметил, что «если ДРСМД рухнет, американские ракеты окажутся на тысячу километров ближе к нашим центральным районам», тогда как Россия «своими ракетами средней дальности может достать американцев только с Чукотки, и накроют они только Аляску, до континентальной части не достанут».

Эксперт заключает, что «появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания. За такое время никто не сможет принять решение и ответить, просто не успеет».

По мнению Арбатова, большим количеством межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» в настоящее время уже никого нельзя удивить, а новая тяжелая ракета «Сармат» американцам «неприятна», но качественно такое оружие «ничего не меняет».

«Поэтому нам придется выделить огромные ресурсы на то, чтобы создать совершенно новые командные пункты, новую неуязвимую систему управления, систему связи и раннего предупреждения, сделать так, чтобы все наши ракетные системы были в мобильно-грунтовом варианте и чтобы они были надежно защищены средствами воздушно-космической обороны», — считает специалист.

В беседе с корреспондентом «Звезды» эксперт умолчал о российском супероружии (исключая упоминание «Сармата»), возможности которого, согласно заявлениям официальных российских лиц, превосходят способности американского.

В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из ДРСМД. Советник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон, посетивший Москву, после встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил планы Трампа. Реагируя на заявление США о возможном выходе из двухстороннего соглашения, в Москве отметили угрозу новой гонки вооружений, а также допустили принятие ответных мер, конкретное содержание которых официальными лицами не раскрывается. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва, избегая повторения опыта СССР, не будет отвечать «настолько затратными методами».

ДРСМД подписан Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывает стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор носит исключительно двухсторонний характер (со стороны бывшего СССР в нем задействованы, кроме России, также Украина, Казахстан и Белоруссия), поэтому, в частности, не затрагивает Китай.

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