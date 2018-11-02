Китай показал удар «самого смертоносного беспилотника»

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Китайский средневысотный разведывательно-ударный беспилотник CH-5 (Rainbow-5), считающийся, согласно Daily Mail, «самым смертоносным ударным дроном» КНР, попал на видео. Ролик, подготовленной газетой People's Daily, приурочен к 12-му Международному аэрокосмическому салону AIRSHOW CHINA 2018, который проходит с 6 по 11 ноября в Чжухае.

На видео показано, как CH-5 уничтожает движущиеся цели, а также присутствуют кадры летных испытаний, которые прошли в мае на Тибетское нагорье.

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Rainbow-5 разработан и производится компанией China Academy of Aerospace Aerodynamics. CH-5, представленный в 2016 году, считается ответом на американский MQ-9 Reaper. Изделие передано в серийное производство.

Максимальная взлетная масса китайского дрона оценивается в 3,3 тонны, размах крыльев — 21 метр. Беспилотник способен переносить до 16 ракет, перемещаться на высоте до восьми тысяч километров и с дальностью до десяти тысяч километров. Максимальное время полета без дозаправки составляет 60 часов. Разработчики рассчитывают увеличить данный показатель в два раза.

Россия не имеет своего ударного беспилотника. В октябре текущего года в стране был свернут проект соответствующего аппарата под названием «Альтаир», на разработку которого было потрачено, по данным прессы, три миллиарда рублей. Дрон должен был стать российским ответом на западные разработки, в частности, американский разведывательный RQ-4 Global Hawk.

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